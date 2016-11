Fünfjähriger Bub in Wien von Fiaker überrollt

Passiert ist der tragische Vorfall laut Angaben des Verkehrsunfallkommandos gegen 16.55 Uhr in der Strauchgasse im 1. Bezirk. "Der Bub hat sich anscheinend in einer Kurve gegen die Tür gelehnt, die dann aufgegangen ist, oder er könnte sie auch selbst geöffnet haben", sagte ein Polizeisprecher. Die Eltern des Buben dürften für einen Moment nicht aufgepasst haben.

Der Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung am Unfallsort in ein Krankenhaus gebracht. "Er hat sehr schwere Verletzungen erlitten und befindet sich in kritischem Zustand", bestätigte ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes.

Der 53- jährige Fiaker sowie eine Aufsichtsperson wurden wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.