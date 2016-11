Fünf teils schwer Verletzte bei Frontalkollision

Der Mann, seine Beifahrerin (68) sowie die beiden Mitfahrerinnen im Auto der Steirerin, 55 und 79 Jahre alt, erlitten schwere Verletzungen. Die 52- Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurden die Unfallopfer per Hubschrauber bzw. Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Eisenstraße B115 war während der Aufräumarbeiten für zwei Stunden gesperrt. Die Ursache des Crashs ist Gegenstand von Ermittlungen.