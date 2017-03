Fünf Jahre Haft für Moderator von "Thiazi"- Forum

Eine Geschworenen- Jury hat am Donnerstag am Landesgericht Salzburg einen 52- jährigen Mann wegen der Aufforderung zur nationalsozialistischen Wiederbetätigung und der Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, von August 2009 bis Mai 2012 als Moderator und User des rechtsextremen "Thiazi- Forums" im Internet rund 9000 Postings veröffentlicht zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.