Fünf Illegale aus Polizeianhaltezentrum geflohen

Die Flucht aus dem Anhaltezentrum am Sonntag dürfte von langer Hand geplant gewesen sein. Mit einem sogenannten Scherenwagenheber war zuvor von bis dato unbekannten Fluchthelfern von außen das ebenerdig gelegene Fenster eingeschlagen und so das Gerät in die Zelle an die Insassen übergeben worden, so Pressesprecher Roman Hahslinger.

Foto: Andi Schiel

Dies blieb allerdings nicht lange unbemerkt. Als sich die vier Männer nacheinander durch das Fenster zwängten, wurde der letzte von ihnen - ein Nigerianer - gerade noch von herbeieilenden Beamten an der Flucht gehindert. Die drei übrigen Insassen - zwei Algerier und ein Tunesier - konnten fliehen. Letzterer konnte seine Zeit in Freiheit allerdings nicht lange genießen, nur wenige Stunden später klickten gegen 17 Uhr im Bezirk Donaustadt die Handschellen.

Am Montag kam es dann erneut zu einem "Ausbruch" aus dem Polizeianhaltezentrum. Und auch hier ließ sich der Verdächtige etwas Besonderes einfallen. So schloss sich der 27 Jahre alte Algerier laut Polizei offenbar unbemerkt "einer Gruppe von Beratern einer NGO" an und folgte dieser einfach nach draußen. Wie ihm dies gelingen konnte, wird derzeit akribisch untersucht.

Die Fahndung nach den drei Flüchtigen läuft auf Hochtouren.