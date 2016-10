Führerschein- Probezeit soll jetzt 3 Jahre dauern

Die allgemeine Probezeit beim Probeführerschein soll von zwei auf drei Jahre angehoben werden. Zudem soll in den Katalog der Delikte, bei denen eine Nachschulung erforderlich ist, die Benützung von Handys am Steuer aufgenommen werden. Die entsprechende Novelle des Führerscheingesetztes (FSG) sieht auch Änderungen bei der Mopedausbildung vor. Die 18. FSG- Novelle ist seit 6. Oktober in Begutachtung.