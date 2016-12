Frontalcrashs: Lenker (19) tot, 5 Schwerverletzte

Der 19- Jährige war auf der Ennstalbundesstraße (Bezirk Liezen) von Schladming in Richtung Osten unterwegs. In einer leichten Rechtskurve in der Ortschaft Lehen geriet er aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Der 55- jährige Lenker eines entgegenkommenden Kleinbusses konnte nicht mehr ausweichen, die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Foto: BFV Liezen / Schlüßlmayr

Der 19 Jahre alte Autolenker erlitt bei dem Crash so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Beifahrer und der Taxibuslenker wurden schwer verletzt ins Krankenhaus nach Schladming eingeliefert. Die Straße war nach dem Unfall mehrere Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Drei Verletzte in Niederösterreich

Drei Verletzte forderte zudem ein Frontalcrash zweier Autos am Samstagabend im niederösterreichischen Bezirk Baden. "Die beiden Fahrzeuge waren gegen 18.30 Uhr im dichten Nebel auf der B18 zwischen Hirtenberg und St. Veit a.d. Triesting zusammengestoßen", berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden.

Feuerwehrleute an der Unfallstelle auf der B18 im Bezirk Baden Foto: APA/BFK BADEN/DANIEL WIRTH

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch Rettung und Notarzt, die sich um die Verletzten kümmerten. Die Feuerwehr barg die beiden Unfallwracks. Die B18 war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.