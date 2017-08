Frontalcrash nach Geisterfahrt auf A1: 2 Verletzte

Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr den 50- Jährigen dabei beobachtet, als er falsch auf die Westautobahn auffuhr bzw. entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs war und alarmierten die Polizei. Eine Streife befand sich zu diesem Zeitpunkt bei der Raststation Ansfelden Süd und machte sich sofort auf den Weg, dem Geisterfahrer entgegenzufahren. Nur Augenblicke später erhielten die Uniformierten jedoch die Meldung, dass es bereits zu einem Zusammenstoß gekommen war.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. Der Pkw des 50- Jährigen war nach dem Zusammenstoß auf die Betonmittelleitschiene geschleudert worden, der Fahrer im völlig ramponierten Wagen eingeklemmt, Trümmer lagen über der gesamten Fahrbahn verteilt.

Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Der Linzer selbst hatte bei der Kollision schwere Verletzungen davongetragen. Helfer der Feuerwehr mussten den Mann mit hydraulischem Bergegerät aus dem Wrack befreien, der 50- Jährige wurde danach mit der Rettung in den Med Campus III eingeliefert.

Foto: laumat.at/Matthias Lauber

Auch der 53 Jahre alte Lenker des Klein- Lkw hatte bei dem Zusammenstoß Verletzungen erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Linz eingeliefert. Der Mann hatte zudem wertvolle Fracht in Form von Medikamenten an Bord. Sie wurden in ein Ersatzfahrzeug umgeladen und an ihren Bestimmungsort gebracht.