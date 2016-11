Friseur erschossen: Eine Frau war sein Todesurteil

Es waren lediglich Wortfetzen in gebrochenem Deutsch, die eine Angestellte und ihre Kundin im Salon Hair & Style aus dem Nebenraum wahrnahmen. "Etwas über eine Frau" war zu hören, die irgendwem "weggenommen" wurde. Dann ertönten zwei Schüsse, die Tür fiel ins Schloss - so als würde ein Kunde das Geschäft in der Wienerbergstraße verlassen. Ganz leise.

Foto: ANDI SCHIEL, thinkstockphotos.de, "Krone"

Zwei Schüsse in die Brust

Nach einem etwa 50 Jahre alten Mann südländischer Herkunft wird seither fieberhaft gefahndet. Wie berichtet, schoss der bis dato Unbekannte dem liebevollen Familienvater Arnold Sch. zweimal in die Brust. Weder die Exfrau des Burgenländers noch die Lebensgefährtin des 46- Jährigen konnten den Ermittlern Namen nennen.

Foto: Andi Schiel

Der Kreis der Verdächtigen soll dennoch bereits überschaubar sein, so die Polizei. Doch weiterhin werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen.