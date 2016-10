Friedrich Orter: "Wir müssen aufwachen!"

Das "Projekt Multikulti samt Gutmenschentum" ist seines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Nur eine "permanente Aufklärung" könne dieser Entwicklung gegensteuern. Orters Appell lautet: "Aufwachen!"

"Ich war in 14 Kriegen. Ich hasse den Krieg"

Das Buch mit dem gleichen Titel ist eine Streitschrift, die es in sich hat. Orter zählt schonungslos die Probleme Europas auf - und er ist einer, der es wissen muss und dem man auch Glauben schenken darf. Schließlich hat er so zielmlich jede gefährliche Region der Welt bereist und als Kriegsberichterstatter viele Grausamkeiten gesehen. "Ich war in 14 Kriegen. Ich hasse den Krieg", meinte der 67- Jährige vor zwei Jahren während einer Lesung aus seinem damals neuen Buch "Ich weiß nicht, warum ich noch lebe".

Erst vor wenigen Tagen war Orter als Interview- Gast in der "ZiB 2", um die Rückeroberung der irakischen Großstadt Mossul zu analysieren. Seiner Erfahrung nach handelt es sich bei der Berichterstattung sowohl der kurdischen Peschmerga- Milizen als auch der Terrormiliz Islamischer Staat um Propaganda. Die eine Seite zeigte das schnelle Voranschreiten der Armee, die andere das weiterhin ruhige Leben in der zweitgrößten Stadt Iraks. Die Kämpfe werden nach Ansicht von Orter noch Monate andauern und bis zu 100.000 Menschen in die Flucht treiben. "Nicht alle werden im Nordirak oder in der Türkei bleiben", lautete die Warnung des 67- Jährigen.

Sturm auf Mossul: Sowohl der IS als auch Irak verbreiten laut Orter Erfolgspropaganda. Foto: tvthek.orf.at

"Keine Angstmache, das ist die Realität, wie ich sie sehe"

Der Schriftsteller sprach auch über sein neuestes Werk und darüber, wie sich Europa seiner Ansicht nach verändern wird. "Gegen die Selbstmordattentäter sind wir machtlos. Unsere Gesellschaft wird sich damit abfinden müssen, dass diese Gefahr bei uns zum Normalzustand werden wird, so pessimistisch das auch klingt", meinte Orter. Gleichzeitig wehrte sich der ehemalige ORF- Journalist gegen die Kritik, er betreibe reine Angstmache: "Das ist die Realität, wie ich sie sehe." Letzten Endes werde es um die Frage gehen, ob sich der radikale Islam oder der gemäßigte "europäische Islam" sich bei uns durchsetzt.

Erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Auszeichnungen

Der promovierte Historiker und gebürtige Kärntner begann seine ORF- Karriere gleich nach seinem Studium im Jahr 1975. Orter arbeitete zunächst für die Kurzwelle und stieß dann zur neu gegründeten ORF- Osteuroparedaktion. Dort waren Paul Lendvai und Barbara Coudenhove- Kalergi seine "Lehrmeister".

Orter mit Journalist Paul Lendvai anlässlich der Auszeichnung zum Journalisten des Jahres 2012 Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Polen, Rumänien und andere Länder der osteuropäischen Wende um 1989 zählten zu Orters Stationen. Mit dem "Krieg gegen den Terror" kamen Krisengebiete in Zentralasien, dem Nahen und Mittleren Osten dazu. Für seine Reportagen und Dokus wurde der Journalist mit zahlreichen Preisen wie etwa dem Renner- Preis für Publizistik, dem Preis des Österreichischen Roten Kreuzes, dem OSZE- Preis für Journalismus und Demokratie, dem Ermacora- Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. 2012 beendete Orter seine ORF- Laufbahn. Seither ist er als freier Autor tätig und lebt in Wien.