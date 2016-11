Freund der Ex mit Hacke attackiert - 15 Jahre Haft

15 Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes am Freund seiner Ex- Partnerin: So lautete am Landesgericht Korneuburg am Dienstag das Urteil über einen knapp 43- jährigen Wiener, der seinen Nachfolger im Juni im Schlaf überrascht und mit einer Hacke schwer verletzt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Verteidigung nahm Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.