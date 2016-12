Fremdenrechtspaket: Keine Obergrenze im Gesetz

Die Regierung hat sich am Montag beim Fremdenrechtspaket geeinigt. Damit drohen Flüchtlingen strengere Strafen, wenn sie im Verfahren falsche Angaben machen bzw. das Land nach negativem Bescheid nicht verlassen. Nicht durchgekommen ist Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit dem Wunsch, eine Obergrenze an zugelassenen Asylanträgen gesetzlich festzuschreiben. Der Gesetzesentwurf für das Paket soll in den nächsten Tagen fertiggestellt werden, anschließend ist die Begutachtung vorgesehen.