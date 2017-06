Frau hörte Hilfeschreie: Tochter in OÖ ertrunken

Zu einer Tragödie ist es am Dienstag am Irrsee in Oberösterreich gekommen: Eine 35- Jährige war mit ihrer Mutter zum Schwimmen zum Südufer gekommen. Als die Tochter im Wasser war, hörte die 59- Jährige plötzlich Hilferufe. An die 100 Einsatzkräfte suchten nach der Frau, sie konnte aber nur noch tot geborgen werden.