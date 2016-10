Frau attackiert Schwangere (37) mit Küchenmesser

Die beiden Frauen kennen einander aus der Wohnhausanlage in der Guntherstraße und plauderten gelegentlich miteinander. In diesen Gesprächen hatte die 28- Jährige schon erwähnt, dass sie nicht viel von der Kirche hält. Am Montagabend lud die Ältere die Nachbarin zum Essen ein. Während die 37- Jährige kochte, schnappte sich die Bekannte plötzlich ein Küchenmesser und hielt es der Schwangeren an den Hals.

Foto: Andi Schiel

"In einem Gerangel konnte sich die 37- Jährige von der Angreiferin losreißen und ins Stiegenhaus flüchten", berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Da das Opfer laut um Hilfe gerufen hatte, hatte ein Anrainer bereits die Polizei alarmiert.

Polizisten zücken Waffen

Die Beamten entdeckten die 28- Jährige mit dem Messer in der Hand ebenfalls im Stiegenhaus und zogen ihre Dienstwaffen. Daraufhin ließ sie das Messer sinken. Sie wurde in die Psychiatrie gebracht. Die schwangere Frau blieb zum Glück unverletzt.