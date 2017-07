Frank Stronach pfeift auf das "Sommergespräch"

Derzeit gebe es drei offene Rechtsstreitigkeiten zwischen Stronach und dem ORF. "Der ORF lässt nichts unversucht, Frank Stronach fortgesetzt zu denunzieren", hieß es in der Aussendung. Der Sender setze "enorme und letztlich vom Gebührenzahler zu tragende Geldmittel ein, um die Verfahren jahrelang zu verzögern. Vor dem Hintergrund ist auch für das heurige Sommergespräch eine faire Interviewführung und anschließende Berichterstattung nicht zu erwarten."

Susanne Schnabl im "Sommergespräch" 2016 mit Frank Stronach Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

In den Rechtssachen geht es um die Causa rund um den Verkauf von Schloss Reifnitz, um den "Plemplem"- Kommentar des Politologen Peter Filzmaier sowie eine Aussage des früheren Team- Stronach- Bundeskommunikationschefs Hary Raithofer im Ö3- "Frühstück bei mir".

Politische Abschiedsvorstellung fällt ins Wasser

Stronachs "Sommergespräch" hätte kommenden Montag über die Bühne gehen sollen und wäre zugleich quasi seine politische Abschiedsvorstellung gewesen. Denn der Austro- Milliardär hatte bereits vor Längerem angekündigt, seiner 2012 gegründeten Partei künftig weder seinen Namen zu leihen noch sie weiterhin zu finanzieren. Bei der Nationalratswahl 2017 wird das Team Stronach nicht antreten, Ende des Jahres soll es aufgelöst werden. Bei den Wahl- Konfrontationen im ORF ist es deswegen auch nicht mehr dabei.

ORF will Studio für Diskussion mit Bürgern nutzen

Der ORF findet Frank Stronachs Absage "bedauerlich", hieß es auf APA- Anfrage am Küniglberg. Auf die in Stronachs Aussendung geäußerten "Vorwürfe und Verfahren" wollte man allerdings nicht eingehen. Ursprünglich habe Stronach zum "Sommergespräch" zugesagt, hielt man im ORF fest. Das Studio soll trotzdem genutzt werden: Für eine Diskussion von Moderator Tarek Leitner mit politisch interessierten Bürgern. Diese wird am kommenden Montag um 20.15 Uhr aufgezeichnet, aber nicht im TV zu sehen sein. Highlights sollen vielmehr online und in den Social Media- Kanälen des ORF gezeigt werden.