Frank Geisendorfer ist Wiens Polizist des Jahres

Auch im Jahr 2017 hatten die krone.at- User wieder die Chance, ihren "Top- Cop" Wiens mit dem Preis für überragende Leistungen - dem sogenannten 133er- Award - zu ehren. Geisendorfer - hier im Kandidaten- Porträt - nahm im Juli des Vorjahres den Marihuanadealer in Favoriten fest, der 13 Kilogramm Drogen in einer Reisetasche hatte. Außerdem verhinderte er den Selbstmord einer jungen Frau und klärte eine Attacke einer Jugendbande am Reumannplatz. Mit dieser tollen Leistung setzte sich Geisendorfer mit 32 Prozent der Stimmen gegen sechs weitere Finalisten im Rennen um den "Polizei- Oscar" durch.

Auszeichnung für Frank Geisendorfer bei einer Gala im Rathaus: Er ist Wiens "Top-Cop" des Jahres. Foto: Peter Tomschi

Das Abstimmungsergebnis im Detail (Kandidaten, Stimmen und Prozentwerte):

Das Resultat der Polizistenwahl: Frank Geisendorfer gewinnt mit 32 Prozent der Stimmen. Foto: krone.at

Der Siegerpreis ist eine schöne Glasskulptur. Sie heißt "133er- Award", in Anlehnung an die Polizei- Notrufnummer 133. Der Name des Gewinners und die Umrisse von Wien sind in die Statuette eingraviert. Der Award ist weniger von materiellem als von ideellem Wert - ein Ehren- "Oscar" der Exekutive für herausragende Arbeit, zum Wohl für Wien und für uns alle.

Gewinner Geisendorfer mit Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl (re.) und A. Schönherr von der "Krone". Foto: Peter Tomschi

Weitere Beamten geehrt

Ebenfalls aus dem Stadtpolizeikommando Favoriten kommt der Newcomer des Jahres, Inspektor Robert Nickel. Für besondere kriminalpolizeiliche Leistungen wurde Abteilungsinspektorin Astrid Stummvoll vom Landeskriminalamt bei der Gala ausgezeichnet. Den Award für Prävention bekam Revierinspektorin Manuela Müllner vom Landeskriminalamt, Assistenzbereich Kriminalprävention. Für Verkehrssicherheitsverdienste wurde Bezirksinspektor Andreas Groiss vom Stadtpolizeikommando Meidling geehrt. Chefinspektor Richard Weinhofer vom Stadtpolizeikommando Donaustadt erhielt einen Award für sein polizeiliches Lebenswerk.

Das sind die Kandidaten der Polizistenwahl 2017. Foto: Kronen Zeitung, Polizei

"Trautmann" bester TV- Cop

Seit acht Jahren gibt es den Preis für besonders engagierte Beamte und ihre herausragenden Leistungen. Der Sieger darf sich "Polizist des Jahres" nennen. Erstmals durften in diesem Jahr auch die Polizisten abstimmen, nämlich über den besten TV- Cop. Die Goldene Handschelle bekam "Trautmann" Wolfgang Böck verpasst.

Goldene Handschelle für "Trautmann" Wolfgang Böck Foto: Peter Tomschi