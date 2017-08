FPÖ- Slogan: "Der rot- schwarze Speck muss weg"

"Der rot- schwarze Speck muss weg - und dafür braucht es eine starke FPÖ", sagte Strache bei der Vorstellung der Wahlplakate. Er wetterte vor allem gegen die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP: "Es gibt in Österreich nur einen Kleber, der hält, und das ist der rot- schwarze Proporzkleber." Strache selbst wolle mit seiner Partei am 15. Oktober gegenüber der letzten Wahl 2013 "so viel wie möglich an Vertrauen dazugewinnen".

Bereits am Mittwoch hatten Strache und der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer das freiheitliche Wirtschaftsprogramm präsentiert. "Unsere Heimat ist abgestürzt" und die Wirtschaft sei "von der Überholspur auf den Pannenstreifen" gefahren worden, erklärte dabei der FPÖ- Chef.

Norbert Hofer, Heinz-Christian Strache Foto: APA/ROLAND SCHLAGER