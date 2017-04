FPÖ schaltet sich in Doppelstaatsbürger- Streit ein

Nach dem Schlagabtausch zwischen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und dem Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz, hat sich nun die FPÖ hat in den Streit um Doppelstaatsbürgerschaften eingeschaltet. Man habe die türkische Wählerevidenzliste mit 46.000 Namen zugespielt bekommen und werde sie den Behörden zur Enttarnung illegaler Doppelstaatsbürger übermitteln, so FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache am Dienstag in Wien.