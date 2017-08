FPÖ nimmt umstrittenen Kampl wieder in Partei auf

Kampl hatte vor drei Jahren in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" erklärt, er distanziere sich "nur von dem, was sie gemacht haben", aber "nicht vom Nationalsozialismus". Die FPÖ schloss ihn noch am gleichen Tag aus der Partei aus. "Jemand, der mit dem Nationalsozialismus liebäugelt, hat in der FPÖ nichts verloren", erklärte Strache damals. Bereits einige Jahre zuvor hatte Kampl, damals für das BZÖ im Bundesrat, für Aufregung gesorgt, als er Deserteure der Wehrmacht als "Kameradenmörder" bezeichnete.

Heinz-Christian Strache hatte Kampl 2014 aus der Partei ausgeschlossen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wegen Formalfehler wieder aufgenommen

Dem ORF Kärnten bestätigte Kampl am Sonntag, dass der Ausschluss vor drei Monaten aufgehoben wurde. Doch das sei ihm zu wenig: Die Partei müsse sich bewegen, sich entschuldigen. Er selbst habe sich immer als Mitglied gefühlt, er habe die Parteisteuer immer bezahlt. Laut FPÖ wurde der Ausschluss wegen eines Formalfehlers aufgehoben.

Der Kärnten FPÖ- Landtagsabgeordnete Christian Leyroutz erklärte die Wiederaufnahme folgendermaßen: "In den Satzungen ist der Ausschluss eines Mitgliedes nur dann vorgesehen, wenn er innerhalb einer Parteivorstandssitzung passiert. Das ist im Umlaufwege nicht möglich." Es habe mit Kampl schon viele Gespräche gegeben, in den nächsten Wochen soll die Sache komplett geklärt werden. Der stellvertretende Parteichef Norbert Hofer stellte allerdings klar, dass Kampl wieder ausgeschlossen werde.

Der stellvertretende Parteichef Norbert Hofer Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

"Der Formalfehler wird jetzt behoben und der Ausschluss damit umgesetzt. Der inhaltliche Grund hat sich ja nicht geändert", so Hofer.