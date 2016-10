FPÖ- Kickl & Identitäre als "Verteidiger Europas"?

Eine funktionierende Demokratie hält ja so einiges aus. Selbst die Zweite Republik wird also das Treffen der ultrarechten "Verteidiger Europas" mit FPÖ- Generalsekretär Herbert Kickl, den Identitären und noch einigen weiteren einschlägig bekannten Referenten am 29. Oktober in Linz überstehen. Proteste des politischen Gegners sind jedoch so gut wie sicher.