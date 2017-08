FPÖ- Chef Strache: "Unsere Heimat ist abgestürzt"

In 14 Kapiteln wird ein breiter Bogen über die Forderungen der FPÖ gespannt, in dessen Mittelpunkt eine Steuersenkung um 12 Milliarden Euro steht. "Das ist aber nur das untere Limit", meinte Strache. Es wären durchaus auch bis zu 16 Milliarden Euro einzusparen und auch in den freiheitlichen Modellen gegenfinanziert. Die Steuerquote solle jedenfalls auf 40 Prozent gesenkt werden.

Generell gelte es, Zwänge abzubauen - etwa auch den Kammerzwang in Österreich. Stattdessen sollten sich Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer vor allem über Serviceleistungen definieren und so freiwillige Mitglieder gewinnen. Generell gehe es der FPÖ um Freiheit in wirtschaftlichen Belangen, assistierte auch Norbert Hofer. "Wir wollen keine Verbotspartei sein", so der dritte Präsident des Nationalrates.