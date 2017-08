FPÖ- Chef Strache heute im krone.at- Livetalk

Bereitet seine Partei schon die nächste Wahlanfechtung vor? Diesen Vorwurf von ÖVP- Innenminister Wolfgang Sobotka musste sich Strache zuletzt gefallen lassen. Hintergrund ist die Debatte um türkische Doppelstaatsbürger, von der FPÖ als "Scheinstaatsbürger" bezeichnet. Strache hatte erst in der Vorwoche den Druck erhöht und der SPÖ eine "Verzögerungstaktik" aus Wahl- Kalkül vorgeworfen .

Beim gleichen Termin, laut Strache freilich noch kein offizieller Wahlauftakt, schwor er seine Parteifreunde auf einen "Österreich zuerst"- Wahlkampf ein. Was sich die Wähler darunter vorstellen sollen und was die zuletzt in den Umfragen stagnierenden Freiheitlichen bis zum 15. Oktober noch an Mobilisierungsmaßnahmen vorhaben, beantwortet der FPÖ- Chef im krone.at- Livetalk.