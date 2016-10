FPÖ- Bürgermeister protestiert gegen Asylquartier

Der Welser FPÖ- Bürgermeister Andreas Rabl hat Dienstagnachmittag informiert, dass das Innenministerium ein Asylquartier in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs und siebtgrößten Stadt Österreichs genehmigt habe und erhob dagegen Protest. Er kündigte in einer Presseaussendung Rechtsmittel an.