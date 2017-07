Flughafen Schwechat: Gesichtserkennung ab Dezember

Bis Jahresende 2017 sollen im Ein- und Ausreisebereich des Flughafens zusätzlich zu den personell besetzten Grenzkontrollen 25 E- Gates mit Gesichtsfelderkennung entstehen. Im Folgejahr sollen 25 weitere folgen.

Klassische Kontrollen bleiben bestehen

Die biometrische Gesichtserkennung soll sicherstellen, dass der Passinhaber und das Passbild übereinstimmen. Dazu müssen Passagiere, bevor sie den E- Gate- Bereich betreten, ihren Pass einscannen. Bei den E- Gates werden aber weiterhin Polizisten anwesend sein, um die Kontrollen zu überblicken.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Hintergrund der Erweiterung der Kontrollkapazitäten ist laut Angaben des Innenministeriums eine Änderung im Schengener Grenzkodex. Diese Änderung sieht vor, dass nun auch Daten von EU- Bürgern bei der Einreise in die EU lückenlos mit dem Schengener Informationssystem abgeglichen werden. Bisher war dies nur bei Drittstaatsangehörigen der Fall. Ab 7. Oktober dieses Jahres sind alle Schengenländer dazu verpflichtet, sowohl bei Drittstaatsangehörigen als auch bei EU- Bürgern eine "lückenlose Abfrage" durchzuführen.

"Wollen Passagieren kurze Wartezeiten bieten"

Um den längeren Wartezeiten, die mit diesem erhöhten Kontrollaufwand verbunden sind, entgegenzuwirken, müssen die Grenzkontrollen aufgestockt werden. "Man möchte den Passagieren einen innovativen Service und weiterhin kurze Wartezeiten bieten", so die Flughafendirektion. Ab Jahresende hätten Passagiere, die von außerhalb des Schengenraums anreisen oder in den Nicht- Schengen- Raum reisen, die Möglichkeit, sich zwischen klassischen, personell besetzten und elektronischen, voll automatisierten Grenzkontrollen zu entscheiden. Laut Angaben des Flughafens betrifft dies pro Tag 30.000 Passagiere, die über Grenzkontrollen ein- oder ausreisen.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

EU diskutiert Aufzeichnung der genauen Aufenthaltsdauer

Eine weitere Sicherheitsmaßnahme zur Kontrolle von Ein- und Ausreisen in die EU wird derzeit noch in Brüssel diskutiert. Das Entry- Exit- System könnte in Zukunft das genaue Ein- und Ausreisedatum von Drittstaatsangehörigen aufzeichnen und dadurch die zulässige Aufenthaltsdauer elektronisch errechnen und überwachen, so das Innenministerium. Das Datum und der Ort ihrer Ein- und Ausreise würde in dem EES System gespeichert werden. Auf dieses System hätten alle Mitgliedsstaaten sowie Europol für strafrechtliche Ermittlungen Zugriff. Ziel des neuen Systems sei die "Abschaffung der Stempelung von Pässen zugunsten einer automatischen und exakten Berechnung und Überwachung der zulässigen Aufenthaltsdauer in der EU", heißt es aus dem Innenministerium.