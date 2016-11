Flughafen- Drama: U- Haft für Nigerianerin beantragt

Jene 28- jährige Nigerianiern, die ihr in der Folge verstorbenes Neugeborenes in der Nacht auf Donnerstag in einer Toilette auf dem Flughafen Wien abgelegt hatte, ist vorläufig in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert worden, sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Die Staatsanwaltschaft habe U- Haft für die Mutter beantragt.