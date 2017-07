"Flüchtlingskinder in Regelklassen integrieren"

Geht es nach den Plänen von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, so sollen Flüchtlingskinder künftig noch stärker in Regelschulklassen integriert werden. "Dort können sie die Sprache gut lernen und besser in der Gesellschaft ankommen", sagte die SPÖ- Politikerin am Samstag im Ö1- "Journal zu Gast". Es sei immer Ansatz der Partei gewesen, Flüchtlingsklassen zu vermeiden.