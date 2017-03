Flüchtlinge umverteilen: Sobotka attackiert Kern

Grund des Streits ist eine Einigung zwischen Sobotka und seinem italienischen Amtskollegen, wonach Österreich Asylwerber aus Italien übernehmen soll. Die genaue Zahl sei noch Gegenstand von Diskussionen, aber es werde sich ausschließlich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge handeln, deren Chancen auf einen positiven Bescheid sehr gut stünden, hatte es am Donnerstag geheißen. SPÖ- Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil kritisierte dies und erklärte: "Solange die illegale, unkontrollierte Zuwanderung weiter existiert und Österreich derart stark belastet ist, nehmen wir sicher keine zusätzlichen Flüchtlinge aus Italien auf." Rückendeckung bekam Doskozil dabei von Kanzler Kern.

"Mediales Trommeln von Meinungsumschwüngen"

Sobotka sagte nun am Montag vor Beginn des EU- Innenministerrats in Brüssel, Kern müsse mit den europäischen Staats- und Regierungschefs eine neue Vorgehensweise abstimmen, sonst seien ihm als Innenminister die Hände gebunden. "Das ausschließliche mediale Trommeln von Meinungsumschwüngen taugt leider nicht zur Lösung von sachpolitischen Fragen", richtete er einen Appell an den Kanzler.

Kern und Sobotka Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

"Ausnahmeregelung ist am 11. März abgelaufen"

Zum Wunsch Kerns nach einer Verlängerung der Ausnahmeregelung in Bezug auf die Umverteilung von Flüchtlingen sagte der Innenminister, diese Regelung sei am 11. März diesen Jahres abgelaufen. Die Bedingungen für eine Verlängerung seien nicht gegeben. Damals sei "ausdrücklich festgehalten worden, wenn bis Juni 2016 die Westbalkan- Route geschlossen ist, gibt es keinen Grund zu einem Einspruch. Das hätte man viel früher überlegen müssen. Man muss das Erbe tragen, wie auch immer es ist." Es seien jedenfalls Beschlüsse einzuhalten.

"Dass der Innenminister den Weg der Rechtsstaatlichkeit verlässt, ist für mich undenkbar", fügte Sobotka hinzu. Er bekräftigte mehrmals, dass er zwar die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU für falsch halte, "solange die EU- Außengrenze nicht sicher ist". Aber: "Ein Rechtsstand ist zu erfüllen. Es gibt auch keine Diskussion in anderen EU- Staaten. Wir können nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, der das nicht erfüllt, und selber Recht brechen."

"Künstlicher Aufschrei der SPÖ ist durchsichtig"

Der Europäische Rat habe laut Sobotka jedenfalls unter Teilnahme Kerns mehrfach eine rasche Umsetzung des Umverteilungsprozesses gefordert. "Wenn die SPÖ nun gegen die Aufnahme von 50 unbegleiteten Kindern aus Italien ist, muss sie mir erklären, warum wir nicht schon lange die Reduktion der Obergrenze auf 17.000 umsetzen konnten", so Sobotka. Seine Vorgängerin Johanna Mikl- Leitner habe ihm zufolge aufgrund der Belastung Österreichs damals sogar eine Umverteilung aus Österreich bzw. einen Aufschub von 100 Prozent gefordert, was die SPÖ dezidiert abgelehnt hätte. Der nunmehrige "künstliche Aufschrei der SPÖ ist durchsichtig und wider besseren Wissens der damaligen Situation", sagte der Innenminister.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT, APA/HERBERT NEUBAUER

"Kanzler muss endlich Engagement zeigen"

Kanzler Kern sei laut Sobotka jetzt gefordert, seinen Einfluss im Europäischen Rat geltend zu machen, damit dieser seinen Standpunkt in der Frage der Umverteilung ändere. "Kern muss medialen Ankündigungen Taten folgen lassen und endlich Engagement zeigen." Selbstverständlich würde er als Innenminister darauf aufbauend Maßnahmen ergreifen und keine weitere Umverteilung vornehmen. "Die Bevölkerung fordert zu recht eine rasche Lösung, da wird es für den Kanzler nicht reichen, die Hände in den Schoß zu legen", so Sobotka.

Sobotka: "Österreich startet Umverteilung"

Ungeachtet der Kritik aus den Reihen der SPÖ will Sobotka nun jedenfalls mit der Umverteilung von Flüchtlingen starten. "Wir beginnen den Prozess", sagte er am Montag. Angesprochen darauf, ob die nun von ihm gegenüber Italien zugesagten 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge eine Ausnahme seien oder Österreich bis September seine Quote im Rahmen der Umverteilung erfüllt, meinte Sobotka: "Wir beginnen den Prozess. Wir sind vom Europäischem Rat, dem Kern angehört, dreimal aufgefordert worden, mit dem Prozess zu beginnen."