Flüchtlinge umverteilen: Doskozil fordert Ausstieg

Als Begründung für seinen Schritt nannte Doskozil, dass Österreich angesichts der hohen Zahlen an Asylverfahren - im EU- Vergleich - seinen Beitrag bei der Umverteilung von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland bereits "übererfüllt" habe. Der Schritt wäre auch rechtlich gedeckt, erklärte der Minister.

Doskozil: "Haben einen ausreichend humanitären Beitrag geleistet"

"Österreich soll aus dem ohnehin im September 2017 auslaufenden Programm aussteigen, weil es eines der am stärksten belastenden Länder ist", sagte der Minister. "Und weil ich der Meinung bin, dass Österreich einen ausreichend humanitären Beitrag geleistet hat." Bereits am Donnerstag kritisierte Doskozil den Pakt zwischen Sobotka und seinem italienischen Amtskollegen, Flüchtlinge von Italien aufzunehmen und erklärte: "Solange die illegale, unkontrollierte Zuwanderung weiter existiert und Österreich derart stark belastet ist, nehmen wir sicher keine zusätzlichen Flüchtlinge aus Italien auf."

Thema am Dienstag im Ministerrat

Doskozil werde noch am Montag einen entsprechenden Entwurf für einen Ministerratsbeschluss an den Koalitionspartner ÖVP übermitteln. Stimmt die ÖVP zu, so könnte der Ausstieg noch am Dienstag in der Ministerratssitzung beschlossen werden. Damit ist allerdings nicht zu rechnen. "Wir beginnen den Prozess. Wir sind vom Europäischem Rat, dem auch Kanzler Kern angehört, dreimal aufgefordert worden, mit dem Prozess zu beginnen", sagte Sobotka am Montag. Demnach soll es sich vorerst um 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge handeln. "Dabei bleibt es nicht, sondern es geht um rund 1900 Fälle", konterte Doskozil.

Zur Erinnerung: Der im September 2015 beschlossene zeitweilige EU- Umverteilungsmechanismus sieht vor, dass 39.600 Flüchtlinge aus Italien und 66.400 aus Griechenland von den anderen EU- Staaten übernommen werden. Auf Österreich entfallen 1491 Flüchtlinge aus Griechenland und 462 aus Italien.

Foto: APA/Herbert P. Oczeret

Flüchtlingsaufnahmen: Italien für Doskozil weitaus weniger belastet

Laut Doskozil sei der EU- Beschluss jedoch unter dem Vorsatz der Solidarität und gerechten Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU gefasst worden. Der Blick auf die Statistik zeige aber, dass Italien in den Jahren 2015 und 2016 "weitaus weniger Belastung" stemmen musste als Österreich: Pro Million Einwohner wurden in Österreich 4587 Asylanträge gestellt, in Italien 1998. Außerdem sei man bei Beschluss des Umverteilungs- Programms davon ausgegangen, dass das Dublin- System funktioniert, und dass es keine Schleppungen gibt. "Das ist beides nicht der Fall", so der Minister. Diejenigen Flüchtlinge, die sich eigentlich in Italien aufhalten müssten, "stehen bei uns im Asylverfahren", verwies Doskozil auf die illegalen Weiterreisen.

Zu spät komme der Vorstoß eines kompletten Ausstiegs für ihn nicht. Laut dem EU- Beschluss müsse jeder Staat quartalsmäßig bekannt geben, wie viele Flüchtlinge er übernimmt und dafür die notwendigen Informationen liefern. Und Österreich könne die Gründe dafür angeben, warum keine Flüchtlinge mehr übernommen werden, so Doskozil mit Blick auf die Statistik.

Foto: AFP

Wie reagiert Kern auf Doskozil- Vorstoß?

Für die SPÖ kommt der Vorstoß Doskozils wohl ziemlich überraschend, denn bis dato nahm kein anderer Minister das Wort "Ausstieg" in den Mund. Kanzler Christian Kern sprach sich am Wochenende lediglich für eine Verlängerung des Aufschubs aus. Zur Erinnerung: Nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 erwirkte die damalige Innenministerin Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) in Brüssel wegen der hohen Anzahl an Asylwerbern in Österreich eine Ausnahmeregelung und zeitliche Aussetzung der Zuteilung von Flüchtlingen im Rahmen des Relocation- Programms.

Laut Sobotka lief die Ausnahmeregelung bezüglich eines Aufschubs jedoch bereits am 11. März aus, die Bedingungen für eine Verlängerung seien zudem nicht gegeben. Damals sei "ausdrücklich festgehalten worden, wenn bis Juni 2016 die Westbalkan- Route geschlossen ist, gibt es keinen Grund zu einem Einspruch. Das hätte man viel früher überlegen müssen. Man muss das Erbe tragen, wie auch immer es ist." Es seien jedenfalls Beschlüsse einzuhalten.

Sobotka attackiert Kern: "Ungeheure Scheinheiligkeit"

Sobotka zeigte sich über Kern in dieser Causa erbost: "Auf der einen Seite fordert mich Kern auf, den Prozess zu starten, auf der anderen Seite möchte er Ausnahmen erwirken. Das wird nicht möglich sein", kritisierte Sobotka. Ihm sei außerdem nicht bekannt, dass Kern beim Thema Umverteilung einen neuen Vorschlag eingebracht hätte. "Ich habe mich an die Vorgaben des Europäischen Rates zu halten, das sollte Kern wissen." Sobotka bekräftigte mehrmals, dass er zwar die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU für falsch halte, "solange die EU- Außengrenze nicht sicher ist". Aber: "Ein Rechtsstand ist zu erfüllen. Es gibt auch keine Diskussion in anderen EU- Staaten. Wir können nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, der das nicht erfüllt, und selber Recht brechen."

Foto: APA/BKA/DUNKER, APA/SCHLAGER, APA/SCHERIAU, Klemens Groh

Experte: "Ausstieg muss von EU vorgeschlagen werden"

Juristische Rückendeckung erhielt Sobotka am Montag von Universitätsprofessor Florian Schuhmacher von der internationalen Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper. "Der Innenminister ist dazu rechtlich verpflichtet die für Österreich bindenden Beschlüsse des Rates umzusetzen. Bei Verstoß droht ein Vertragsverletzungsverfahren," so Schuhmacher. "Eine allfällige Aussetzung des Umverteilungsprogramms bedarf eines Vorschlags der Europäischen Kommission und neben einem Ratsbeschluss auch eine Anhörung des Europäischen Parlaments. De Facto kann ein solcher Prozess nur auf Ebene der Regierungschefs eingeleitet werden," so Schuhmacher.

Kanzleramt weist Sobotkas Vorwürfe zurück

Das Bundeskanzleramt wies mittlerweile die erhobenen Vorwürfe gegen Kern gegenüber krone.at zurück. Aus Sitzungsprotokollen, die krone.at vorliegen, gehe eindeutig hervor, dass die gesamte österreichische Bundesregierung bei Ministerräten 16 mal für die Umverteilung und gerechte Aufteilung von Flüchtlingen zwischen allen EU- Staaten ohne größere Diskussionen gestimmt habe. Auch Sobotka hätte dies bei fünf außerordentlichen Treffen der EU- Innenminister so mitgetragen.

Bundeskanzler Christian Kern Foto: Associated Press

Kern: "Österreich hat da schon sehr viel gemacht"

Demnach hätte sich die SPÖ auch nie gegen den Aufschub der Umverteilung ausgesprochen. Der Kanzler zeige sich daher optimistisch, dass Österreich von der EU eine Verlängerung der Ausnahme für die Umverteilung zugestanden bekommt. "Österreich hat da wirklich schon sehr, sehr viel gemacht, das wird auch von allen anerkannt. Bei der Umverteilung geht es ja nicht um eine humanitäre Katastrophe, sondern um eine Umverteilung innerhalb Europas. Da geht es um Menschen, die schon in Sicherheit sind. In jedem Fall geht es darum, dass wir hier auch die Solidarität der anderen einfordern. Auf Dauer ist es schwierig, wenn man Solidarität immer nur dann erlebt, wenn es einem selber nützt", sagte Kern bereits am Samstag am Rande der EU- 60- Jahr- Feier in Rom."