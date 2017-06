Flüchtlinge sollen jetzt Sondersteuer zahlen

Die FPÖ will eine Sondersteuer für Flüchtlinge einführen: Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtige, die einen Job am regulären Arbeitsmarkt finden, sollen zur Kasse gebeten werden. Sie sollen den blauen Plänen zufolge zehn Prozent ihres Einkommens - neben den regulären Steuern - an den Staat abtreten. Verfassungsexperten halten diesen Vorschlag für gesetzeswidrig.