Flüchtlinge: Heer verlängert Einsatz in Ungarn

Ungarn ersuchte im Juli 2016 um humanitäre Unterstützung durch Österreich. Ziel ist die Eindämmung der illegalen Migration und die Bekämpfung der Schlepperei entlang der Schengen- Außengrenze. Seit Herbst des Vorjahres sind nun österreichische Soldaten im Grenzgebiet zu Serbien im Einsatz. Der Personalrahmen umfasst 85 Personen, die Aufwendungen für den Einsatz betragen voraussichtlich rund 2,35 Millionen Euro.

Ungarische Soldaten hinter dem Stacheldrahtzaun an der ungarisch-serbischen Grenze Foto: AP

Doskozil will Auslandseinsätze für das Heer erleichtern

Um Grenzschutz handelt es sich bei dieser Leistung freilich nicht. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil drängt allerdings seit Längerem auf eine Novelle des Entsendegesetzes. Damit sollte das Bundesheer künftig leichter im Ausland eingesetzt werden können, auch wenn es kein internationales Mandat gibt und es sich nicht um einen humanitären Einsatz handelt. Nötig ist dafür allerdings eine Zweidrittelmehrheit und während sich die FPÖ dies vorstellen kann, sind die Grünen dagegen.

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Foto: AFP/BULENT KILIC, AFP/LOUISA GOULIAMAKI, APA/HBF/PUSCH

Nachtsichtgerät- Spende an Serbien

Ein weiterer Tagesordnungspunkt - der ebenfalls die Flüchtlingskrise betrifft - im Ministerrat am Dienstag ist die Spende von 30 Nachtsichtgeräten an Serbien. Wie es bereits in Mazedonien der Fall war, werden Serbien diese Geräte für die Grenzsicherung auf der Westbalkanroute zur Verfügung gestellt.