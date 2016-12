Flüchtlinge auf Güterzug sind nicht erfroren

Bei den beiden illegal eingereisten Migranten dürfte aber aufgrund der Kälte eine Beeinträchtigung vorgelegen sein, so Pupp. Die Identität der beiden Toten steht weiterhin nicht fest, die bei ihnen gefundenen Gegenstände würden untersucht. Die Feststellung der Identitäten dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen und sich schwierig gestalten, so der Kriminalist.

Drittes Opfer weiter in kritischem Zustand

Der Zustand des dritten Opfers der Flüchtlingstragödie, das ebenfalls überrollt wurde, war am Montag indes unverändert. Der Mann befand sich weiter in "äußerst kritischem Zustand", berichtete ein Sprecher der Innsbrucker Klinik.

Der Zug der Rollenden Landstraße, die Lkws auf der Schiene transportiert, war am Freitagabend um 20.04 Uhr vom Ausgangsbahnhof Verona gestartet und hatte von 22.19 bis 23.46 Uhr am Brenner einen Zwischenstopp eingelegt. Am Zielbahnhof Wörgl kam er am Samstag um kurz nach 1 Uhr an. Wo die drei Flüchtlinge, die vermutlich versucht haben, nach Deutschland zu gelangen, auf den Zug gestiegen waren, ist weiter unklar.

"Lenker hatten Personen nicht bemerkt"

Der Entladevorgang wurde gegen 1.30 Uhr gestartet. "Die Lenker hatten die Personen wegen der Dunkelheit nicht bemerkt, obwohl sie zuvor die Keile unter den Fahrzeugen entfernt hatten", hatte ein Polizist erklärt. Einer der Fahrer musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Die Tiroler Polizei hatte seit Freitag Güterzüge in Zusammenarbeit mit den ÖBB in Innsbruck stichprobenartig durchsucht, weil an den Vortagen wiederholt Flüchtlinge bei Kontrollen in Bayern aufgegriffen worden waren. Der Zug vom Freitagabend war aber nicht darunter.

Lesen Sie auch: Tirol: Mysteriöser Tod von Flüchtlingen auf Zug