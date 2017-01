Flüchtiger Lenker stellte sich nach Unfall Polizei

Ein 56- jähriger Urlauber aus Dänemark ist am Montagabend im Salzburger Zell am See von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Lenker des Fahrzeuges, das bei dem Unfall sichtbare Schäden davongetragen hat, blieb jedoch nicht stehen. Erst am Morgen des nächsten Tages stellte sich der Mann - er habe von dem Unfall nichts mitbekommen, beteuert er.