Flammen vernichteten Wirtschaftsgebäude

Kurz nach Mitternacht schrillten in der Nacht auf den 24. Dezember die Alarmglocken bei der Feuerwehr im steirischen Hörmsdorf. In Feisternitz war in einem Wirtschaftsgebäude ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasend schnell auf ein angrenzenden Wohnhaus und einen Wald aus. Zum Glück wurde niemand verletzt.