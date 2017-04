Fix: 50 minderjährige Flüchtlinge nach Österreich

"Also ich bin davon überzeugt, dass das angesichts des Zeitraums und angesichts der Reaktion der EU- Kommission eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Jetzt geht es zunächst einmal um diese 50 unbegleiteten Jugendlichen. Für die muss in Österreich selbstverständlich Platz sein. Über alles Weitere werden wir uns noch mit der Kommission unterhalten", sagte Kern am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung in Wien. Laut Ö1- "Mittagsjournal" will Kern in die Quote zur Umverteilung auch jene Flüchtlinge einrechnen, die, bevor sie nach Österreich kamen, schon in Italien und Griechenland registrierte wurden.

Foto: AFP

Kern bat erfolglos um Ausnahmeregelung

EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker teilte am Mittwoch mit, dass Österreich dazu "verpflichtet" sei, bis September insgesamt 1900 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufzunehmen. Kern hatte die EU- Kommission vor einer Woche in einem Schreiben darum gebeten, für Österreich eine Ausnahmeregelung in Erwägung zu ziehen . "Österreich ist gesetzlich zur Umverteilung verpflichtet, und ich erwarte persönlich von Österreich, dass es dieser Verpflichtung nachkommt", schrieb Juncker daraufhin in einem Brief an Kern. Im Rahmen des Programms hatte sich Österreich 2015 dazu verpflichtet, Flüchtlinge zu übernehmen. Wegen des hohen Flüchtlingszustroms in Österreich selbst hatte man aber eine Ausnahme bis März 2017 erwirkt.

Kern holte sich mit seinem Vorhaben in Sachen Flüchtlings-Umverteilung einen Korb von Juncker. Foto: dpa, AFP, AP

Sobotka will "demnächst" mit Umverteilung beginnen

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) teilte bereits am Mittwoch mit, mit dem Umverteilungs- Programm "demnächst" beginnen zu wollen. "Wir sind rechtlich verpflichtet, das umzusetzen, und werden den Prozess jetzt starten", sagte ein Sprecher Sobotkas. Wann genau das Programm nun tatsächlich gestartet wird, ist noch offen.

Innenminister Wolfgang Sobotka Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, thinkstockphotos.de, dpa

In Sachen Flüchtlings- Umverteilung hatte es in der Vorwoche einen heftigen Streit zwischen den Regierungsparteien gegeben. Dass Österreich eine entsprechende Ausnahmeregelung nicht rechtzeitig verlängert hatte, bezeichnete Kern als "Versäumnis" des Innenministeriums. Der angegriffene Ressortchef Sobotka wehrte sich und sprach von "Unterstellungen".