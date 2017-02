Firtasch- Krimi: "Die Amerikaner spielen falsch"

Im drei Jahre andauernden Tauziehen um die Auslieferung des ukrainischen Gas- Oligarchen Dmytro Firtasch von Wien an die USA hatte die "Krone" erstmals Einsicht in geheime Gerichtsdokumente. Und sowohl der amerikanische als auch der spanische Haftbefehl lassen viele bedenkliche Fragen offen. Am Freitag spazierte der Wirtschaftsmagnat übrigens (vorläufig) wieder in Freiheit.