Firma online erpresst: 19- Jähriger ausgeforscht

Nach einem Cyberangriff auf eine oberösterreichische Firma ist ein 19- Jähriger als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden. Der junge Mann soll das Unternehmen mit Schadsoftware erpresst und dadurch Schaden in Höhe von 3000 Euro verursacht haben, berichtete das Bundeskriminalamt am Donnerstag in einer Aussendung. Die Ermittler vermuten weitere Opfer, der 19- Jährige bestreitet die Taten aber.