Finanzskandal in Sbg: Schuldspruch für Stadtchef

Auch alle sechs Mitangeklagten wurden verurteilt: Der jetzige Finanzdirektor der Stadt Salzburg, der zum Übertragungszeitpunkt der "Swaps" Mitarbeiter in der städtischen Finanzabteilung war, erhielt wie der Bürgermeister eine Strafe von drei Jahren, ein Jahr davon unbedingt. Ex- Landesfinanzreferent Othmar Raus (SPÖ) und Ex- Finanzabteilungsleiter Eduard Paulus bekamen jeweils zwei Jahre Haft, 18 Monate davon bedingt. Die damalige Budget- Referatsleiterin des Landes, Monika Rathgeber - sie hatte im Verfahren als einzige ihre Schuld eingestanden - erhielt auf ihre bereits bestehenden Verurteilungen ein Jahr Zusatzstrafe bedingt. Ihr ehemaliger Mitarbeiter im Referat erhielt ebenfalls ein Jahr bedingt. Auch der damalige Sekretär des Bürgermeisters und heutige Magistratsdirektor der Stadt fasste ein Jahr bedingt aus.

Bürgermeister- Rücktritt am Montag?

Damit wurden erstmals auch Politiker strafrechtlich im Salzburger Finanzskandal zur Verantwortung gezogen. Beobachter erwarten, dass der Stadtchef am Montag seinen Rücktritt ankündigt. Das würde zu vorgezogenen Bürgermeisterwahlen in der Landeshauptstadt führen.

Aktenberge beim dritten Strafprozess im Zusammenhang mit dem Salzburger Finanzskandal Foto: MARKUS TSCHEPP

Landes- Vize brach in Tränen aus

Emotional hatte der 20. und letzte Verhandlungstag im Salzburger Finanzprozess gegen Heinz Schaden (63), Othmar Raus, Monika Rathgeber und vier weitere Angeklagte im Landesgericht Salzburg begonnen. Der amtierende Stadtchef betonte neuerlich, dass er zu keiner Zeit das Land Salzburg schädigen wollte, wie es ihm die Anklage vorwarf. Und sein Landes- Vize brach in Tränen aus.

Die bereits mehrfach verurteilte Ex-Finanzbeamtin Monika Rathgeber am Salzburger Landesgericht Foto: MARKUS TSCHEPP

"Anklage hat mich getroffen"

25 Jahre lang zog Schaden die Fäden in der Stadt - 19 davon als Bürgermeister. In der härtesten Stunde seiner Polit- Karriere bat er den Senat um einen Freispruch: "Das war kein Geheimnis oder eine Verschwörung. Es gab keine Schaden- Raus- Vereinbarung", betonte der einzige noch aktive Politiker unter den sieben Angeklagten. "Die Anklage hat mich getroffen und mitgenommen." Er habe jedenfalls nie gedacht, dass der Stadt oder dem Land damit Schaden zugefügt worden wäre. "Sonst hätte ich niemals zugestimmt", so Schaden.

Unterstützung bekam der angeklagte Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden von seiner Ehefrau. Foto: MARKUS TSCHEPP

Der sonst rhetorisch versierte und ruhige Ex- Politiker Raus hatte bei seinen Schlussworten Tränen in den Augen: Er und die Angeklagten seien "sicher keine Gauner oder Verbrecher". Über Details und Inhalte der Derivate habe er nie im Detail Bescheid gewusst, meinte der Ex- Finanzreferent des Landes. Er habe das Land "weder vorsätzlich noch absichtlich" schädigen wollen.

"Niemand steht über dem Gesetz"

Kritische Worte musste Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic hören: Raus unterstellte ihm Polemik und hätte sich mehr menschliches Gefühl erwartet. Zuvor hatte am Mittwoch der Ankläger teils unbedingte Haftstrafen, insbesondere für Schaden und Raus, gefordert: "Niemand steht über dem Gesetz, auch nicht politische Entscheidungsträger." Denn so würde keiner mit seinem Geld umgehen, warf Adamovic den Angeklagten vor. Für Monika Rathgeber, Ex- Finanzbeamtin des Landes, forderte er aufgrund ihres Geständnisses nur eine bedingte Strafe.

Seit dem 18. Juni wird verhandelt. Der Vorwurf lautet auf Untreue. Es ging um sechs Zinstauschgeschäfte ("Swaps"), die die Stadt Ende 2007 dem Land ohne Gegenleistung - und zum Nachteil des Landes - übertragen hatte. Diese wiesen einen negativen Barwert von ca. fünf Millionen Euro auf. Insgesamt ging es bei dem im Dezember 2012 aufgeflogenen Skandal um einen kolportierten Spekulationsschaden von rund 350 Millionen Euro.

krone.at/M. Pichler und A. Lovric, Kronen Zeitung