Finanzministerium warnt vor gefälschten Mails

Als Absenderadresse der Betrugs- Mails scheint demnach "bmf@bmf.gv.at" auf, doch dies sei keine gültige Mailadresse des Finanzministeriums, heißt es in einer Mitteilung . Das im Anhang beigefügte Formular "Rückerstattung.htm" führt nach dem Öffnen auf eine gefälschte Website im Design von FinanzOnline, die zur Eingabe von Kreditkartendaten auffordert. Darüber hinaus besteht die Gefahr der Installation von Schadsoftware am Computer. Solche Mails sollten sofort gelöscht, Links nicht angeklickt und keine Daten übermittelt werden, empfiehlt das Ministerium.

Informationen des Finanzministeriums erfolgten grundsätzlich in Form von Bescheiden und würden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das Ministerium fordere die Abgabepflichtigen niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

Der Wortlaut des Phishing- Mails:

Betreff: Betreff: Benachrichtigung bei Rückkehr.

Lieber Steuerzahler BMF- Bundesministerium,

Wir haben einen Fehler in der Berechnung der Steuer der letzten Zahlung in Höhe von 716,43 Euro identifiziert. Um die Überzahlung zurückkehren, müssen wir noch einige weitere Details, wonach die Mittel werden auf Ihr Bankkonto, gutgeschrieben bestätigen.

Füllen Sie bitte das Steuerformular im Anhang zu dieser E- Mail und ermöglichen es uns 3- 5 Werktage, um es zu verarbeiten.

Referenz- Nummer: 45520- 831- F972- C10