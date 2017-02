Finanzministerium warnt vor betrügerischen E- Mails

In der E- Mail wird demnach ein Steuerformular im Stil von FinanzOnline, dem Internetportal der Finanzverwaltung, angeführt, das zur Eingabe von Kreditkartendaten auffordert, um die im Betrugsmail angekündigte Steuerrückerstattung zu erhalten.

Das Ministerium betonte, dass solche Informationen grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgten und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt würden. Nutzer sollten keinesfalls entsprechende Links anklicken und persönlichen Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen preisgeben, warnte das Finanzministerium und empfahl, derartige Phishing- Mails umgehend zu löschen.

Das Betrugsmail im Wortlaut:

"Betreff: HINWEIS DER STEUERERKLÄRUNG FÜR DAS JAHR 2016

Sehr geehrte Steuerzahler, nach den letzten Berechnungen des jährlichen steuerlichen Ihre Tätigkeit haben wir festgestellt, dass Sie Anspruch auf eine Steuererstattung von 645.21 Euro erhalten sollen. Um Ihre Rücksendung erhalten, füllen Sie bitte das Steuerformular im Anhang zu dieser E- Mail und ermöglichen es uns 3- 5 Werktage, um es zu verarbeiten.

Referenz- Nummer: 45520- 831- F852- C10

Mit freundlichen Grüßen Copyright 2017 Bundesministerium für Finanzen"