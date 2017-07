Feuerwehrmann im Einsatz durch Dach gestürzt

Kurz nach 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte von besorgten Bewohnern alarmiert. Ein Dachboden in der Johnstraße 31 stand in Flammen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit 34 Mann und acht Einsatzfahrzeugen an. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden und damit die Einsatzkräfte an die Arbeit gehen. Da das Feuer in der Rigips- Konstruktion loderte, mussten die Einsatzkräfte auf das Dach steigen und von dort aus die Flammen bekämpfen.

Der verletzte Feuerwehrmann wurde ins Spital gebracht. Foto: "Krone"-Leserreporter Ivica Culkic

Da passierte es: "Einer der Feuerwehrleute öffnete die Dachkonstruktion, um das Feuer besser erreichen zu können. Der mit Atemschutz ausgestattete Mann brach durch das Dach und fiel in die darunter liegende Wohnung. Dabei zog er sich einen Bruch an der Hand zu. Er befindet sich momentan im Spital und wird behandelt", so Feuerwehrsprecher Christian Feiler zur "Krone". Der Brand konnte von den restlichen Feuerwehrmännern erfolgreich gelöscht werden.

Max R. Domej, Kronen Zeitung