Feuerwehr rettet Mann (54) aus brennender Wohnung

Passanten hatten gegen 11.30 Uhr dichten Qualm aus den Fenstern der Wohnung in der Engerthstraße im Bezirk Leopoldstadt dringen sehen und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Helfer vor Ort eintrafen, stand das Schlafzimmer bereits in Vollbrand.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle

Mieter in Küche am Boden vorgefunden

Sofort begann die Feuerwehr den Kampf gegen die lodernden Flammen und fand dabei in der Küche den Mieter der Wohnung am Boden liegend vor. Der 54- Jährige wurde umgehend ins Freie gebracht und dort den Sanitätern der Berufsrettung übergeben. "Wir sind mit mehreren Teams zum Ort des Geschehens angerückt", berichtete deren Sprecherin Corina Had Donnerstagmittag gegenüber krone.at. Zunächst sei nicht klar gewesen, wie viele Mieter von dem Feuer betroffen waren und möglicherweise verletzt wurden.

Foto: MA 68 Lichtbildstelle

"Glücklicherweise blieb es bei dem einen Patienten", so Had weiter. "Der 54- Jährige hat eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten." Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Unterdessen wurde das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses von den Helfern der Feuerwehr belüftet, nach rund 15 Minuten konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden.