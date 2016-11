Feuerwehr rettet Kind (3) aus schmerzlicher Lage

Gegen 8.30 Uhr wollte eine Wienerin mit ihrer dreijährigen Tochter gemeinsam kochen. Die Frau mischte einige Zutaten in eine Schüssel, um sie dann mit einem Mixer zu vermischen. Kurz nachdem die Mutter das Gerät in Betrieb genommen hatte, kam es jedoch zum Unglück: Die Dreijährige beugte sich über die Schüssel, dabei gerieten ihre langen Haare in den Mixer.

Haarsträhnen bis in Motor gezogen

Noch ehe es der Mutter gelang, das Gerät auszuschalten, hatten sich die Haare des Mädchens fest um beide Rührstäbe gewickelt. Der Mixer hatte sogar einige Strähnen bis in den Motor gezogen, die Kopfhaut des Kindes hob sich dadurch an. Weil es der Mutter nicht gelang, ihr Kind selbst aus der misslichen Lage zu befreien und die Dreijährige zudem unter starken Schmerzen litt, alarmierte die Frau die Rettung.

Foto: Berufsrettung Wien

"Schock setzte Kind zu"

Als das Team der Berufsrettung Wien in der Wohnung eintraf, hatte das Kind vom starken Druck, den das Gerät ausübte, bereits eine Delle am Kopf. "Die Kleine lag in den Armen ihres Vaters. Der Schock setzte dem Kind natürlich zu", so Andreas Huber von der Berufsrettung gegenüber krone.at.

Den Einsatzkräften gelang es rasch, das Mädchen von einem der Rührstäbe zu befreien. Da sich der zweite Stab jedoch ohne passendes Werkzeug nicht von den Haaren des Kindes lösen ließ, wurde die Feuerwehr hinzualarmiert. Die Einsatzkräfte zerlegten schließlich vorsichtig das Gerät und entfernten den Stab von den Haaren des Kindes. Die Dreijährige wurde anschließend zur Kontrolle ins Spital gebracht.