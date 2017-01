Feuerwehr- Großeinsatz wegen Säureaustritt in OÖ

In einer Molkerei in Oberösterreich ist am Dienstag Salpetersäure ausgelaufen. Der Betrieb mit rund 50 Mitarbeitern wurde vorübergehend evakuiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Produktion sei ebenfalls nicht beeinträchtigt worden, so Geschäftsführer Christoph Dörflinger.