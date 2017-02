Feuer in U- Bahn- Station am Wiener Schottenring

Großeinsatz am Freitagnachmittag am Wiener Schottenring: In der U- Bahn- Station der Linie U2 ist es zu einem Brand gekommen. Ein Kinderwagen war zuvor in der Station auf die Gleise gerollt und von einer U- Bahn- Garnitur überfahren worden. "Dadurch begann es zu brennen", sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.