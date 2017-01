Feuer in Studentenheim: Eine Tote, vier Verletzte

Tödliches Feuerinferno in einem Studentenwohnheim im Innsbrucker Stadtteil Pradl: Am Samstag kam bei dem Brand eine Frau ums Leben, vier Menschen wurden teils schwer verletzt. Das Feuer war um 11.15 Uhr im ersten Obergeschoß des Hauses in der Defreggerstraße ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.