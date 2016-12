Festnahme bei Terror- Razzia in Pfarrwohnhaus

Terror- Razzia am Montagvormittag bei einem zu einem Flüchtlingsheim umfunktionierten Pfarrwohnhaus in der Salzburger Gemeinde Fuschl: Zahlreiche Beamte der Spezialeinheit Cobra und des Verfassungsschutzes durchsuchten mit Spürhunden und Metalldetektoren das Gebäude sowie die unmittelbare Umgebung akribisch. "Eine verdächtige Person wurde verhaftet", so Polizeisprecher Michael Rausch.