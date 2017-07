Fenstersturz in Wien: Kleinkind schwer verletzt

Unfalldrama in Wien: Ein erst 22 Monate alter Bub ist am Sonntagabend in Hernals aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt. Er landete zunächst zwar auf dem aufgespannten Sonnenschirm eines darunterliegenden Lokals, wodurch der Sturz gebremst wurde. Der Bub erlitt dennoch schwere Verletzungen, als er schließlich am Boden aufschlug.