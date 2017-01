Fauxpas von Kern: "Wir hatten Viehböck am Mond"

Warum Kern diese Frage in der "Pressestunde" gestellt wurde, ist leicht zu erklären. In seiner Grundsatzrede am Mittwoch hatte Kern zu einem Kurswechsel der SPÖ aufgerufen und nahm sich dabei ein Beispiel an den USA: "Wir müssen wie die Amerikaner vor der Mondlandung denken."

Kern augenzwinkernd: "Ok, Viehböck war FAST am Mond"

Kern nahm seinen Fauxpas anschließend augenzwinkernd zur Kenntnis: "Ok, ok Franz Viehböck war FAST am Mond", schrieb Kern nach der "Pressestunde" auf Twitter.

Gunesatzrede: Kern über die einstige Aufbruchstimmung in den USA

User: "Plan A wirkt schon"

Im Netz erntete Kern rasch Spott und Hohn. "Der Plan A wirkt schon: Unter Vranitzky war Viehböck nur im All, unter Kern schon am Mond", schrieb ein User. "Ist Bundeskanzler Kern auch nur ein Opfer des sozialistischen Bildungssystems? Viehböck erster ATler auf dem Mond!", so ein weiterer User.