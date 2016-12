Fauxpas: Grüne lassen "Frauchen" sprechen

Am Samstag ist der internationale Tag gegen Gewalt an Sexarbeitern. In Wien gibt es offiziell 3300 Frauen und 80 Männer in der Branche. "Viele Gesetze regeln ihre Pflichten, aber kaum welche ihre Rechte", erklären die SPÖ und die Grünen Wien. Deshalb wollen sie sich für deren Sicherheit, für Respekt und für mehr Miteinander einsetzen, heißt es in einer Erklärung des Grünen Klubs.

Was den Verfasser dazu geritten hat, darin SP- Frauensprecherin Nicole Berger- Krotsch als "Frauchensprecherin" zu bezeichnen, bleibt offen. Auf Anfrage sagen die Grünen, sich vertippt zu haben. Ein Ungeschick! "Kann doch jedem mal passieren", erklärt man.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung