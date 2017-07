Fast 90.000 Unternehmen brauchen einen Nachfolger

Wenn ein Unternehmer mit 65 Jahren in Pension gehen wolle, müsse er sich spätestens mit 60 Jahren um seine Nachfolge kümmern. Werde der richtige Zeitpunkt verpasst, könne dies zur Auflösung der Firma führen.

Arbeitsplätze, Know- how und Kapital gehen verloren

Damit gingen Arbeitsplätze, Know- how, Kapital und Steuereinnahmen verloren. Der Analyse zufolge müssten insgesamt 87.870 Unternehmen an eine neue Generation von Besitzern übergeben werden. Bei den Einzelfirmen haben über 21 Prozent einen Inhaber, der 60 Jahre oder älter sei. Bei den Unternehmensformen GmbH und Kommandit- bzw. Offene Gesellschaft seien es je 14 Prozent, die mehrheitlich unter Kontrolle von Personen sind, die in den nächsten fünf Jahren in Pension gehen dürften.

Gesundheitsbereich stark betroffen

"Die Branche mit der absolut höchsten Anzahl an potenziellen Nachfolgeproblemen ist der Gesundheitsbereich mit mehr als 8.700 betroffenen Unternehmen, von der Arztpraxis bis zur selbstständigen Krankenpflege", schreibt der Wirtschaftsinformationsdienst in seiner Pressemitteilung. Stark vertreten sind auch Einzelhandel, Gastronomie, technische Dienste und Immobilien.

Wiens Unternehmen mit akuten Nachfolgeproblemen

Regional betrachtet seien vor allem im Osten Österreichs Nachfolger gefragt. Auf Wien entfielen 21 Prozent auf Niederösterreich rund 19 Prozent und auf Oberösterreich 14 Prozent. Dahinter folgen die Steiermark (13 Prozent), Tirol (rund 10 Prozent), Salzburg und Kärnten (je rund 8 Prozent), Vorarlberg (rund 5 Prozent) und das Burgenland (4 Prozent).

Für Jungunternehmen, die gerne ein Geschäft in der Generationennachfolge übernehmen wollen, gebe es in Österreich somit hinlänglich Potenzial. "Vor allem, wenn man daran denkt, dass das durchschnittliche Pensionsalter deutlich unter 65 Jahren liegt, nämlich bei knapp über 60 Jahren."