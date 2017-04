Familienhund beißt Dreijährigen ins Gesicht

Ein erst drei Jahre alter Bub ist am Dienstagnachmittag in der Weststeiermark von dem Hund seiner Großeltern ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden. Das Kind war mit dem Tier gerade alleine im Raum, als es zur Attacke kam - der Grund für den Angriff des Vierbeiners ist daher unklar. Der Kleine wurde per Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.